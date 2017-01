Bundeslandwirtschaftsminister Christian The Foodie Schmidt will nicht, dass fleischfreie Wurst weiter Wurst heißen darf. Vegetarisches Schnitzel‚vegane Currywurst oder vegetarische Frikadelle – so was muss dringend verboten werden, hat sich der Mann gedacht. Durch solche Begriffe, so unser Minister, würden Verbraucher komplett in die Irre geführt: Die müssen doch denken, dass Frikadellen jetzt auf den Bäumen wachsen oder so. Stattdessen hängen da immer noch Äpfel.

Das Vorhaben des Ministers wirft viele Fragen auf: Ist Christian The Foodie Schmidt komplett irre geworden – durch selbstzerfleischendes Grübeln über bessere Begriffe für vegane Wurst? Sind vielleicht gar nicht die Verbraucher irre, sondern einzig und allein Schmidt? Oder hat ihn die Wurstlobby in den Irrsinn getrieben? Darf man einen Minister, dem so Schreckliches wiederfahren ist, als arme Wurst bezeichnen? Oder wäre das sträfliche Verbrauchertäuschung, da Schmidt weder arm noch eine Wurst ist? Muss ‚arme Wurst‘ als Bezeichnung für einen an der veganen Wurst gescheiterten Minister verboten werden – weil das eine Täuschung der Verbraucher wäre? Will Schmidt mit seinem Vorstoß Retter aller echten Würste sein? Oder will er die Wursthersteller retten?

Und welche Konsequenzen hat das alles für die Wurstwurst? Was wird z. B. aus den Fleischpflanzerln in Bayern, mit denen Veganer im Süden der Republik ganz offensichtlich seit Menschengedenken brutal in die Irre geführt werden. Darf das klassische Fleischpflanzerl aus richtigem Fleisch künftig allenfalls noch Fleischerl heißen? Wie müssen dann in Bayern vegetarische Fleischpflanzerl heißen? Vielleicht Pflanzenpflanzerl – aber ob das die Verbraucher dann besser verstehen? Fragen über Fragen, an denen man tatsächlich irre werden kann. Wie aus gewöhnlich gut unterrichteten Kreisen berichtet wird, soll sich der Minister bereits im Delirium veganz befinden, das in den meisten Fällen nicht heilbar ist. Armer Minister!